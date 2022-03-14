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Разведка обнародовала имена еще 8 российских военнослужащих

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Разведка обнародовала имена еще 8 российских военнослужащих
Украинская разведка продолжает активную работу, опубликован список военнослужащих зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена. Гарантируем, что они сполна ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!", - уверяют в разведке.

Список военных, совершающих преступления против украинского народа – по ссылке.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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    піздно всралась паскуда !!!!
  • Перехватчик
  • VOLVO XC 70
    ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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