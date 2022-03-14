Кремль мечтает "взять под контроль" крупные украинские города

Россия рассматривает вариант постановки крупных населённых пунктов Украины "под полный контроль".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль для обеспечения максимальной безопасности населения", - заявил Песков.

Он утверждает, что в начале войны президент РФ Владимир Путин якобы приказал "не штурмовать немедленно города, включая Киев".

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Причиной тому, по словам Пескова, было "размещение там вооружений боевиками".