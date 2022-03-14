Новости • Агрессия России против Украины, Война

Кремль мечтает "взять под контроль" крупные украинские города

33 00180
Кремль мечтает "взять под контроль" крупные украинские города
Россия рассматривает вариант постановки крупных населённых пунктов Украины "под полный контроль".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль для обеспечения максимальной безопасности населения", - заявил Песков.

Он утверждает, что в начале войны президент РФ Владимир Путин якобы приказал "не штурмовать немедленно города, включая Киев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Причиной тому, по словам Пескова, было "размещение там вооружений боевиками".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Vitia Ma
    Ага, кремль хіба що за щоку візьме
  • Sophia-Maria Duglass
  • Перехватчик
    Bloomberg: Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости