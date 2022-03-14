ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. ВИДЕО

Следователь центрального аппарата ГБР Петрухин без постановления пришел арестовывать экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом сообщил волонтер, глава Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Сергея Пашинского, который с первых дней войны передал вооружение в ВСУ на миллионы долларов, именно то экспортное оружие, которое участвовало в уничтожении 6-го полка РФ под Киевом и используется прямо сейчас, хочет арестовать ГБР.

Именно Пашинский стоит за созданием ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Ольха", участвующих в боях по всей территории Украины. Именно Пашинский начал готовить расчеты ПТРК, которые сейчас приданы к разным подразделениям и отражают агрессию РФ. Именно Пашинский стал инициатором создания новой бригады особого назначения, которой было передано экспортное оружие. И вот теперь следователь центрального аппарата ГБР с кричащей фамилией Петрухин, без постановления, пришел его арестовывать. ФСБ работает профессионально и профессионально подрывает обороноспособность Украины", - заявил он.

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"ГБР работает на ФСБ!!!. Меня собираются арестовывать за подбитый кацапский танк!!!! Я никогда ничего не просила, а тут прошу распространить... Мы должны бить москалей, а не сидеть за решеткой из-за диверсантов во власти..." По моей информации команду дал Ермак", - заявила позже экс-нардеп Татьяна Черновол.

"Рассказываю подробности. Сейчас я на боевом дежурстве и получила информацию - хуже, чем танки, которых я ожидаю. Я работаю с комплексом "Стугна". Экспортным. На счету моей девочки - вражеский "Ураган" и танк... Сегодня весь день боевая тревога. И тут меня предупреждают, что сейчас за мной приедет ГБР - арестовывать... Рассказываю: экспортная "Стугна" ко мне попала благодаря Пашинскому, который за месяц до войны организовал обучение операторов, договорился, что в случае нападения со складов предприятия, которое производит "Стугны", будет выдано оружие, которое производилось на экспорт.



Мы, в отличие от ОП, были уверены, что будет нападение на Киев... Я лично ездила и привозила ракеты... Их удалось забрать перед авиаударом - теперь завод и склады уничтожены. Благодаря Пашинскому сформировано более десятка подразделений. На нашем счету - десятки единиц сожженной техники из спасенных ракет по всей Украине - Кривой Рог, Бровары, Ирпень, Чернигов. У нас потери...

А что власть? Поблагодарила? ГБР сейчас вломилось в Хлебчу - арестовывать Пашинского. Ему инкриминируют хищение этих "Стугн", из которых мы бьем танки москалей. И по мне - арест. Правда, меня или не могут найти, или слабо* приехать на мою позицию, на передок.

Вопрос: это предательство ГБР или выше? Имею информацию - Ермак дал команду. Именно мне сказали, что дело склепал следователь Петрухин. Кто у нас занимается диверсантами - займитесь этим пи****ром-агентом ФСБ. А вот чем занимаюсь я", – объяснила Черновол.