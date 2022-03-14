Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Выжившие в Украине военнослужащие ВС РФ массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий.

В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации, передает Цензор.НЕТ.

Выжившие в Украине военнослужащие ВС РФ массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий. Редакцией получены соответствующие рапорты военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.

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Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: "(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное убытие по причине по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом", — заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.







Также, командир 2 отделения 3 взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3 мотострелкового батальона, что "(…) отказывается повторно принимать участие в боевых действия в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием".

Командир 2 мотострелкового взвода 9 мотострелковой роты лейтенант А. Егоров указывает, что "(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому непонятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины мы полностью дискредитировали себя в глазах, как мирового так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)", — написал лейтенант ВС РФ Егоров.





Кроме того, источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава ВС РФ, включая заместителей 76 десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ выполнять приказ о ведении боевых действий на территории Украины органами военной полиции ВС РФ были задержаны 4 военнослужащих упомянутой дивизии.

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Ниже приводим фотокопии других рапортов военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.











