Нам нужен заслуженный честный мир. С гарантиями безопасности, - Зеленский

Украинцы должны держаться и продолжать борьбу, чтобы победить в войне с РФ.

Об этом сообщил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честному миру. С гарантиями безопасности для нашего государства, для наших людей. И чтобы переложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", - отметил глава государства.

Он напомнил, что сегодня уже началась видеовстреча украинской и российской делегаций.

"Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим", - добавил Зеленский.

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