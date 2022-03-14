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Нам нужен заслуженный честный мир. С гарантиями безопасности, - Зеленский

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Нам нужен заслуженный честный мир. С гарантиями безопасности, - Зеленский
Украинцы должны держаться и продолжать борьбу, чтобы победить в войне с РФ.

Об этом сообщил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честному миру. С гарантиями безопасности для нашего государства, для наших людей. И чтобы переложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", - отметил глава государства.

Он напомнил, что сегодня уже началась видеовстреча украинской и российской делегаций.

"Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Павло Васильович
    Ну что еще сказать, феерический .... Он так и не понял, что договор с рашкой не стоит и бумаги на которой он написан...
  • Olexandr Chornogorodskij
    Знов Єрмак на вушко шепче...
  • Vladimir Soukhov
    Зараз йому путлер видасть гарантии....
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