В России продолжают распространять фейки о "биологическом оружии", - посольство США

РФ продолжает распространять дезинформацию о Программе США по уменьшению биологической угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

Так, в посольстве напомнили, что программа уменьшения биологической угрозы была начата вместе с Украиной с целью уменьшить риски от незаконной программы бывшего СССР по созданию биологического оружия, после 1991 года в странах-наследницах остались опасные био материалы.

Из ключевого:

- Медицинские учреждения и биологические лаборатории по всему миру изучают патогены, чтобы иметь возможность подтверждать вспышки заболевания и улучшить раннее выявление болезней. Все члены страны Всемирной организации здравоохранения должны иметь возможности, чтобы выявлять угрозы заболевания и реагировать на них. Это основной потенциал национальной безопасности здравоохранения.

- Мирное сотрудничество с правительством Украины повышает биозащиту и биобезопасность на территориях, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо рисков для народа Украины.

– Украинские лаборатории принадлежат и подчиняются правительству Украины.

- Ежедневно Россия распространяет дезинформацию о программе уменьшения биологической угрозы. В отличие от России Соединенные Штаты и Украина не разрабатывают биологическое оружие и в полном объеме следуют договоренностям международной Конвенции о биологическом оружии.

Также напомним, как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Минздрав Украины также отметил, что на территории нашего государства нет американских лабораторий. Все лабораторные возможности в Украине выполняют единую общую функцию – индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, которые имеют значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадают под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами. Министерство здравоохранения Украины также обратило внимание на то, что в обнародованных Россией документах нет упоминаний об особо опасных биопатогенах, разработку которых российские пропагандистские СМИ приписывают Украине

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