Возможна инсценировка атаки химическим или биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине, - Еврокомиссия

В Европейском Союзе говорят о "признаках" возможности использования Россией в войне с Украиной химического или биологического оружия и призывают прекратить дальнейшую эскалацию, равно как и использование запрещенного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будет использовано химическое оружие – это будет очень плохо. Мы уже получили признаки в отношении возможной инсценировки атаки либо химическим, либо биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине", - сказал в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Питер Стано.

По его словам, эти признаки основываются на том, что российские официальные лица распространяют информацию о "так называемой био-химической лаборатории и прочий нонсенс, что является абсолютной неправдой". "ЕС готов к любому сценарию. Но давайте не будем спекулировать и сфокусируемся на усилиях, направленных на то, чтобы остановить агрессию против украинского народа и Украины как страны, вывести российские войска и найти решение этому кризису путем переговоров, а не использованием силы и оружия, запрещенного оружия", - подчеркнул Стано.

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При этом он констатировал, что то, что "мы видим до сих пор, - так это безответственное поведение на украинской территории", которое заключается не только в том, что обстреливают гражданскую инфраструктуру, но и обстреливают атомные станции". "Это очень опасно, и международное сообщество реагирует, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить российскую оккупационную машину от дальнейших атак, включая использование запрещенного оружия", - добавил представитель ЕК.

Стано также осудил атаку Яворивского международного центра по подготовке миротворцев. "Мы осуждаем эту атаку, равно как и все атаки в Украине", - констатировал он.