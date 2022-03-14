Пашинский о деле ГБР против него: За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар"

Экснардеп Сергей Пашинский заявляет, что производство ГБР против него – это работа ФСБ и ее агентуры в Украине.

Об этом сообщил экснардеп Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в начале декабря я прочитал, что РФ будет проводить учения у наших границ в районе Мозыря, я понял - это начало войны.

Я делал все возможное и невозможное, чтобы донести эту информацию военно-политическому руководству государства и предлагал целый комплекс мер по подготовке отражения агрессии. К сожалению, меня не услышали.

Поэтому начиная с 10 января, я в инициативном порядке начал готовить расчеты ПТРК "Стугны" и "Корсаров" для выдвижения их на рубежи реки Тетерев под Иванков.

20 февраля, за четыре дня до нападения, наши боевые расчеты были полностью готовы для выдвижения в случае начала войны. Спасибо моим соратникам Мирославу Гаю, Татьяне Чорновол и другим, которых сейчас не имею права назвать.

Уже 24 февраля утром, после первых ракетных ударов по Киеву, наши расчеты были на позициях.

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К сожалению, в ночь с 24 на 25 мы понесли первые потери, погибли добровольцы, наш брат и сестра, еще трое были ранены.

За первую неделю войны моей командой было передано в ВСУ, подготовлено и отправлено в бой около 50-ти расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар".

Видео с арабской вязью, облетевшее интернет, это заслуга моя и моих побратимов.

Также, под обстрелами, была вывезена установка РСЗО "Вильха" и почти сотня ракет "Вильха" и "Вильха М", которые удачно отработали по фашистским оккупантам.

Благодаря нашим усилиям нам теперь есть чем встречать российский морской десант.

Эвакуированы десятки единиц техники и оборудования из мест боевых действий, которые уже начали работать на ВСУ в безопасных местах.

По моей инициативе создана отдельная бригада специального назначения, подразделения которой уже уничтожили десятки единиц бронетехники фашистских оккупантов под Киевом и на юге Украины.

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Мы продолжаем наращивать свои возможности и обеспечивать Вооруженные Силы крайне необходимым оружием.

Именно поэтому, я не удивился, когда сегодня утром следователь ГБР Петрухин, по личной команде Ермака и Сухачева, приехали меня арестовывать.

Я не боюсь ни ФСБ, ни пути на, ни, тем более, их агентуры в Украине, поэтому дальше буду продолжать свое дело.

А фсбешным подонкам за такие действия придется отвечать перед всем украинским народом.

Слава Украине! Мы победим!" - заявил Пашинский.

Напомним, 14 марта стало известно, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.