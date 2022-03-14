Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

Вопрос предоставления военных самолетов Украине остается чрезвычайно неотложным в повестке дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно неотложным в повестке дня. Между военными есть разговор о том, какие именно самолеты нужны, для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - сказал он. Кулеба на онлайн брифинге в понедельник.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо значительно усилить свои воздушные силы.

"Лучшее, что могут сделать союзники из НАТО сейчас, это предоставить Украине необходимые боевые самолеты и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе, потому что наибольшее количество жертв мы терпим в результате бомбардировок наших городов с неба", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль мечтает "взять под контроль" крупные украинские города

Кроме того, глава МИД отметил, что очень важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, изготовленное в советское время, передали его Украине.