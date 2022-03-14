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Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

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Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба
Вопрос предоставления военных самолетов Украине остается чрезвычайно неотложным в повестке дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно неотложным в повестке дня. Между военными есть разговор о том, какие именно самолеты нужны, для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - сказал он. Кулеба на онлайн брифинге в понедельник.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо значительно усилить свои воздушные силы.

"Лучшее, что могут сделать союзники из НАТО сейчас, это предоставить Украине необходимые боевые самолеты и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе, потому что наибольшее количество жертв мы терпим в результате бомбардировок наших городов с неба", - заявил Кулеба.

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Кроме того, глава МИД отметил, что очень важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, изготовленное в советское время, передали его Украине.

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Топ комментарии

  • Elvic Vic
    Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

    Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

    Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

    Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
    Це кудло військових злочинців .
  • wed emantsal
    ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
  • Дин Проффитт
    головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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