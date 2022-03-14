Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов

Система ПВО Киева пополняется и крепнет с каждым днем.

Об этом в интервью "НВ" заявил глава военной администрации столицы Николай Жирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Пока ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы", - отметил он.

По словам Жирнова, с каждым днем ​​эта система пополняется и крепнет.

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"Вы можете это отследить по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале", - добавляет глава военной администрации столицы.