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Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов

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Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов
Система ПВО Киева пополняется и крепнет с каждым днем.

Об этом в интервью "НВ" заявил глава военной администрации столицы Николай Жирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Пока ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы", - отметил он.

По словам Жирнова, с каждым днем ​​эта система пополняется и крепнет.

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"Вы можете это отследить по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале", - добавляет глава военной администрации столицы.

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Топ комментарии

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Южное направление укрепляйте, Херсон в заложниках
  • KOMiLFO TV
    Только можно, пожалуйста, ракеты сбивать на подлёте к Киеву, а не над Подолом. В остальном спасибо!
  • Гыг с Вами


    Оперативний ЗСУ



    Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
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