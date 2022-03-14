Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военнослужащих, 26 из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.