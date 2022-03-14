Новости • Агрессия России против Украины, Война

Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов

24 19439
Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что основными оперативными направлениями противника являются зона ООС, Мариуполь и Николаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видеообращение Арестовича.

"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.

По его словам, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области оккупанты обстреляли теле- и радиоретранслятор, пострадавших нет, - председатель ОГА

"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не предпринимает", - объяснил советник главы ОП.

Он напомнил, что за сутки воздушные силы сбили не менее 7 летательных аппаратов противника.

Также читайте: Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно

"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова на Херсонщине , Киевщине и в зоне ООС", - отметил Арестович.

Топ комментарии

  • Патриот_ЗП
    У них может быть только одно направление. И оно известно. *****
  • Aleks_15
    озброює київських захисників, Марина займається гуманітарними проблемами. А де ваша "леді"?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости