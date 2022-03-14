Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видеообращение Арестовича.
"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.
По его словам, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.
"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не предпринимает", - объяснил советник главы ОП.
Он напомнил, что за сутки воздушные силы сбили не менее 7 летательных аппаратов противника.
"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова на Херсонщине , Киевщине и в зоне ООС", - отметил Арестович.