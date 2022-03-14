Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что основными оперативными направлениями противника являются зона ООС, Мариуполь и Николаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видеообращение Арестовича.

"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.

По его словам, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.

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"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не предпринимает", - объяснил советник главы ОП.

Он напомнил, что за сутки воздушные силы сбили не менее 7 летательных аппаратов противника.

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"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова на Херсонщине , Киевщине и в зоне ООС", - отметил Арестович.