Украинцам советуют не перегружать мобильные сети

В Министерстве цифровой трансформации посоветовали украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры сообщает в телеграм-канале.

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"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом, а также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно", - говорится в сообщении.

Чтобы связь работала стабильно, Минцифры призывает украинцев снизить нагрузку на мобильные сети.

В частности, в министерстве советуют по возможности подключаться к Wi-Fi или пользоваться фиксированным интернетом.

Кроме того, следует выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.

Также в Минцфри советуют по возможности смотреть видео в меньшем качестве и снизить время видеоконференций до минимума и не загружать большие файлы фильмы, игры и т.д.

"Делитесь советами со знакомыми, будьте всегда на связи с родными и берегите Украину. Внесем маленький вклад в нашу великую победу", - призвали в министерстве.

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