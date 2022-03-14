Минобороны обратилось к пользователям соцсетей: Не работайте корректировщиками огня у врага!
Соответствующее обращение в фейсбуке опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес - куда попала или не долетела ракета. Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в Интернете абсолютно всего. Но война - это в том числе ограничение на распространение определенной информации - ради вашей же безопасности", - отметила Маляр.
Она подчеркнула, что во время войны не нужно правдиво информировать врага – наоборот.
"Если вы не хотите помогать врагу уничтожать наши города и села, тогда:
- в соцсетях, в публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называйте точных целей и объектов поражения.
- Не стоит, как один из мэров, заявлять что у нас нет пво на конкретном участке фронта и указывать географические данные, не надо как еще один из мэров – говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога и называть какая именно (люди между собой и без этих заявлений найдут как передать такую информацию).
Такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты", - подчеркнула замминистра.
Также обращается внимание пользователей соцсетей, что во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам.
Пример:
Не надо говорить или писать – ракета попала в школу #7. Целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал.
Не стоит говорить - ракетой целились в вокзал, но попали в находящуюся неподалеку больницу.
Не надо говорить – ракета попала в склад рядом с аэродромом. Ибо прилетит вторая, а третья и уж точно попадет в аэродром.
Почему это важно?
Потому что 80% развединформации отрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по вашим же населенным пунктам. Если вы сообщаете, что целили в один объект, но не попали, то враг может сделать это во второй раз, чтобы попасть.
Ниже, кроме уже написанного, еще перечень информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях наших войск (сил) и негативно отразиться на ходе ведения операций, отметила Маляр.
1. Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.
2. Численность личного состава воинских частей (подразделений).
3. Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.
4. Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.
5. Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).
6. Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).
7. Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.
8. Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).
9. Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).
10. Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий, подробная.
11. Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.
12. Информация об эффективности сил и средств РЭБ противника.
13. Информация об отложенных или отмененных операциях.
14. Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.
15. Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).
16. Фото- и видеосъемки, а также другой наглядной информации с представителями незаконных вооруженных формирований.