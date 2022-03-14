Инфраструктура Луганщины разбита полностью, ремонту не подлежит, - Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что инфраструктура Луганщины уничтожена и не подлежит ремонту.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Инфраструктура разбита полностью, ремонту не подлежит", - сказал он.

Также Гайдай прокомментировал ситуацию вокруг эвакуации из Луганщины: "Есть возможность эвакуировать людей "зелеными коридорами" только последние два дня. До этого эвакуацию организовывали самостоятельно, фактически без согласования с оккупантами. Огромную помощь в этом оказывает "Укрзалізниця" - на свой страх компания отправляла свои поезда под обстрелами. Всего ежедневно удается вывезти около 2000 человек".

Гайдай отметил, что нет такого населенного пункта, где бы не было обстрелов.

"Линия фронта, занятая ВСУ, держится в тех же пределах, что и были - но обстрелы ведутся по всей линии: нет такого населенного пункта, где не было бы обстрелов. С утра до ночи стреляют по Попасной, Рубежному, Северодонецку, Лисичанску, Кременной. В основном - бьют по жилым кварталам, школам, критической инфраструктуре - вода, газ, электричество", - говорит он.

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