Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal

Конгресс США утром в среду заслушает обращение президента Украины Владимира Зеленского, которое состоится в видеорежиме, сообщила журналист издания Wall Street Journal Вивьен Салама со ссылкой на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Шумер (Чарльз Эллис Шумер. - Ред.) анонсировали виртуальное обращение к Конгрессу США от президента Украины Владимира Зеленского, на среду, 16 марта, в 9:00", - написала Салама утром в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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