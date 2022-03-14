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Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal

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Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal
Конгресс США утром в среду заслушает обращение президента Украины Владимира Зеленского, которое состоится в видеорежиме, сообщила журналист издания Wall Street Journal Вивьен Салама со ссылкой на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Шумер (Чарльз Эллис Шумер. - Ред.) анонсировали виртуальное обращение к Конгрессу США от президента Украины Владимира Зеленского, на среду, 16 марта, в 9:00", - написала Салама утром в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
  • Александр d30dc4a6
    Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    пасіба, шта абісніл
    а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
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