Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА
Соответствующее обращение на имя руководителя крупной китайской компании по производству дронов DJI Фрэнка Вонга направил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он перечислил свои просьбы:
"1. выключить российские аэроскопы и российские дроны на территории Украины (один из аэроскопов, по нашей информации, установлен в Чернобыле)
2. помочь возобновить работу наших аэроскопов
3. перестать оказывать давление и запугивать дилеров DJI в Европе с целью заблокировать поставки дронов в Украину
4. предоставить информацию о наличии дронов на складах в Европе и скидку на их покупку.
Он также призвал официально заявить свою позицию по поводу войны в Украине.
"Также напомнил, что пока официальная позиция Китая такова, что Китай против войны, а значит, и DJI должен помочь украинцам, а не россиянам. Мы на своей территории и обороняемся! Слава Украине!", - добавил Трояк.