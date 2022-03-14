Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - ГУР Минобороны

Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине. Систематические случаи таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область). В ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также сообщается, что сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно вовлекается местное население в оккупированных населенных пунктах.

"Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена", - рассказали в ГУР .

По мнению разведчиков, происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники, что поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства.

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Отмечается, что таким образом российские оккупанты ставят под угрозу продовольственную безопасность не только Украины, ведь наша страна – один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая.