В десятках городов и сел России хоронят захватчиков. Все видят, что на суше наша армия – самая сильная в Европе, - Резников

В настоящее время украинская армия показывает примеры отваги и героизма, а также высокий профессионализм.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"19-й день обороны от полномасштабного российского вторжения. Наши защитники и защитницы продолжают ежедневно наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом", - пишет он.

По словам Резникова, в десятках городов и сел России сейчас проходят похороны захватчиков.

"Даже тотальная пропаганда уже не может умалчивать эти потери", – добавляет министр обороны.

Он также отметил, что в эти дни особенно чувствуется, как изменилась наша страна за 8 лет войны. Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. В 2014 году тысячи граждан поднялись на защиту страны и помогли сдержать удар, когда власть была дезорганизована. Когда армию как институт уничтожали годами. Добровольцы многих вдохновили своим примером.

"Сейчас интервентов успешно бьют наши Вооруженные Силы, демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов. Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе".

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