Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины, - Резников

Украинские власти работают круглосуточно, чтобы получить военную помощь или приобрести необходимое оружие.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", - отметил министр.

По его словам, усиление ПВО и ПРО – это сейчас главный приоритет.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенно скажу - это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, имеют такую же силу духа, как украинские граждане", - продолжает он.

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"Президент Украины, Правительство, Верховная Рада – на своих местах и работают на оборону. Главное – есть синергия и доверие между властью и гражданами. В этом наша непреодолимая сила. Это доверие и единство мы будем беречь больше всего", - подчеркнул Резников.