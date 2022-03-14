Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Reuters.
Так, санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, позволяют лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.
В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд. дол.
По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.
Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.
Кейптаунская конвенция предусматривает, что в случае расторжения контракта авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю с минимальной задержкой.