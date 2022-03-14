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Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты

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Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Reuters.

Так, санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, позволяют лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.

В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд. дол.

По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.

Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.

Кейптаунская конвенция предусматривает, что в случае расторжения контракта авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю с минимальной задержкой.

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Топ комментарии

  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Сейчас инвестиции из рашки побегут еще быстрее.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Лізінгодавці аплодують стоячи. Х@йло тупе створіння, що власне ще раз пдтвердив. Компанія, що йде з ринку, вже списала їх на збитки, бо розуміла що іміджеві втрати вартують бльше. Але, УВАГА!!!, ботоксна карла таки тепер дає їм шанс у міжнародних арбітражах отримати компенсацію. Бо є цілком законна підстава. А гроші вони отримають з того кацапського майна що є за кордоном. Ну просто шедевральне рішення.
  • Ла-ла-ла-ла
    Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
    І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
    Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
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