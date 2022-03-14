Самые большие очереди на границе - на пунктах "Шегини" и "Малые Селменцы"

Государственная таможенная служба фиксирует самые большие очереди из пешеходов на пунктах пропуска "Шегини" на польской границе, где ожидает около 450 человек, а также "Малые Селменцы" на границе со Словакией – там стоят около 120 человек.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15:00 есть очереди в пунктах пропуска: "Рава-Русская" и "Шегини" на границе с Польшей; "Малые Селменцы" и "Ужгород" на границе со Словакией; "Орловка" и "Порубное" на границе с Румынией; "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой", - информирует ведомство.

По его данным, по польскому направлению на пункте пропуска "Угринов" ожидает 50 пешеходов, "Рава-Русская" - 50 автомобилей и 70 пешеходов, "Смольница" - 20 авто, "Краковец" - 15 авто и 12 автобусов.

В то же время пункты "Ягодин", "Устилуг", "Грушев" свободны, отмечает таможня.

По словацкому направлению, кроме "Малых Селменцев", 65 авто и 35 пешеходов ожидают на пункте "Ужгород" и 10 авто - пункт "Малый Березный".

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Венгерское направление в целом свободное, на пунктах "Лужанка" - 25 авто, "Вилок" - 10 авто, "Косино" - 5 авто, пункты "Тиса" и "Звонковое" свободны.

По 50 автомобилей ожидают пропуска на румынском направлении в пунктах "Порубное" (также 50 пешеходов) и "Орловка". На пункте "Солотвино" - 15 авто, "Дьяково" свободно.

Относительно молдавского направления, на нем большинство пунктов свободны. Однако на пункте "Могилев-Подольский" стоят 85 авто и 15 пешеходов, на "Паланке" - 150 пешеходов.

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