Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом закрыть небо Украины

Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это первое решение от парламента страны, которая входит в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно. Поэтому от себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира, ведь парламентарии - это представители народа, а народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной. Мы с нетерпением ждем, когда небо снова станет для нас источником тепла и света, а не смерти и разрушений, которые несет россия", – подчеркнул Руслан Стефанчук.

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