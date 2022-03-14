Усыновление во время войны невозможно. Не стоит распространять фейки, – МВД

Во время войны усыновление невозможно ни по привычной, ни по ускоренной процедуре, в том числе и иностранцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Фейсбуке, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

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Она уточнила, что на днях пользователи соцсетей активно распространяли информацию с призывом усыновить 45 маленьких детей из регионов активных боевых действий, родители которых якобы были убиты.

"Во время войны усыновление невозможно ни привычной, ни по ускоренной процедуре, в том числе иностранными гражданами", - проинформировала замминистра.

Она отметила, что украинцы живут в сложное время.

"Мы стараемся помочь другим людям, чем можем, и в этом наша сила, величие нашего народа. Мы сочувствуем и поддерживаем друг друга в самых сложных ситуациях. И тот факт, что совершенно чужие люди изъявили желание усыновить маленьких детей - еще раз доказывает то, что у украинцев большое сердце", - уточнила Павличенко.

Также она проинформировала, что все сейчас должны быть реалистами и сохранять холодный ум. По ее словам, когда граждане распространяют фейковую информацию, даже делая это с лучшими помыслами, играют на пользу врагу.

"Поэтому еще раз призываю обращаться только к официальным источникам и пытаться проверять информацию, которую распространяете. Как вариант, обращайтесь на горячую линию - Украинская сеть за права ребенка и UNICEF Ukraine - они проверят информацию и сообщат вам результат или/и опубликуют его", - проинформировала Павличенко.

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Отдельно в МВД призвали граждан, если они обнаружили фейковое объявление, сообщать о нем в киберполицию – [email protected]. А если гражданам стало известно о каких-либо нарушениях в отношении детей, в МВД советуют обращаться на линию 102.

Также в МВД напомнили, что недавно в Украине создана линия поддержки детей, семей и соцработников, и отметили, что там обращения принимают с 8.00 до 20.00 по таким номерам.: +38(067)-567-98-45; +38(096)-990-54-50; +38(063)-661-42-52; +38(063)-399-45-92; +38(095)-327-15-21.

Отдельно Павличенко проинформировала, что полицейские Прикарпатья совместно со службой по делам детей и медиками проверили условия пребывания детей, которые были эвакуированы из Харьковщины в Ворохту.

По ее словам, с 11 марта дети до 15 лет находятся в детском санатории.

"Их привезли из четырех детских учреждений Харьковщины в сопровождении работников этих учреждений. Детям созданы надлежащие условия пребывания, они обеспечены всем необходимым в соответствии с возрастом, а именно: питанием, одеждой, средствами ухода. Деток обследовали медики, и им предоставлено дальнейшее сопровождение", - проинформировала она.