Верещук рассказала, что россияне так и не пустили гумпомощь в Мариуполь, но выпустили 160 авто
Об этом рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пропустили 160 частных авто чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек", - сказала Верещук.
"У нас большие грузовики и 24 автобуса. Мы требуем разрешить на своих авто ехать в колонне, как это было в Сумах и Киевской области. Это наше безусловное требование – мы не будем говорить ни о каких других вопросах, пока они не разблокируют Мариуполь", - отметила министр.
Верещук напомнила, что груз и автобусы для жителей Мариуполя уже два дня стоят в Бердянске.
"Их не пропускают, никакого гуманитарного груза не поступает. Россия снова цинично лжет об открытии коридора", - сказала она.
В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммопомощи и не допускают эвакуации.
Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.