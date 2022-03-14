В Ворзеле россияне расстреляли известного физика Василия Кладько

Российские оккупанты расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Национальную академию наук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта с.г. в Ворзеле российские кафиры варварски расстреляли чудесного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, премии им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько", - говорится в сообщении.

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65-летний Кладько оказался в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки из-за существенного ухудшения обстановки уехать успели, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.

"А дальше произошло, что произошло, и причин почему, кроме их намерений уничтожения Украины и украинцев, неизвестны", - заявили в НАН.