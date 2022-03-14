Новости • Агрессия России против Украины, Война

Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину, чтобы российский агрессор не перерезал пути поставок

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Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину, чтобы российский агрессор не перерезал пути поставок
Правительство Германии заявляет, что Берлин не будет давать никаких дополнительных сведений о поставках оружия в Украину. Такое решение было принято во избежание рисков в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

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В то же время представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц добавил, что цель российских агрессоров – перерезать пути поставок Украины и усложнить оборону страны, "и мы не хотим этому способствовать".

Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что оно отключило онлайн трансляцию с камер на автомагистралях страны из соображений безопасности, но отказалось от подробностей.

Наряду с другими странами НАТО Германия увеличила поставки оборонного оборудования в Украину с начала войны. Это включает в себя смертельное оружие, такое как противотанковые ракеты.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    все верно! об этом не надо хвастаться !!!
  • Олексій Панкратов
    Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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