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Геращенко сомневается, что Кадыров вообще в Украине

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сомневается в присутствии Рамзана Кадырова в Украине.

Об этом Гаращенко сказал в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что пока в украинских спецслужб подтверждений присутствия Кадырова нет. Также его местонахождение не известно и в Кремле.

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"Он сделал несколько роликов, что выехал в Украину, а на самом деле занимается инстаблогерством", - сказал Геращенко.

Ранее сам Геращенко предполагал, что Кадыров в Украине и даже призвал его не скрываться.

"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ,ІНСТАГРАМНИЙ ВОЇН ЯК І БІЛЬШІСТЬ ЙОГО ОТОЧЕННЯ...
  • NavigatorUR
    .. ну кто уже закроет рот этой базарной бабе Антошке Геращенко!!!??? Ну просят уд и руководители ДСНС и ВСУ... не ПИ*ДИТЕ в соуиальных сетях... не работайте на врага... Нет!!! Свинья никак не успокоится!!! БОльше ж делать ничего не может... Ну вычислите Кадырку... ну грохнете... тогда хоть лопни от информации..как ..что и почему... А тут ОНО СОМНЕВАЕТСЯ!!! Твои сомнения заткни в задницу и рот закрой. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ОТ ТЕБЯ!!!
  • Gar
    Ну по Кадырке он все правильно делает. Чем больше тот будет п-ть, тем быстрее его вычислят, если он в Украине, конечно.
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