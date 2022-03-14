Геращенко сомневается, что Кадыров вообще в Украине
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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сомневается в присутствии Рамзана Кадырова в Украине.
Об этом Гаращенко сказал в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что пока в украинских спецслужб подтверждений присутствия Кадырова нет. Также его местонахождение не известно и в Кремле.
"Он сделал несколько роликов, что выехал в Украину, а на самом деле занимается инстаблогерством", - сказал Геращенко.
Ранее сам Геращенко предполагал, что Кадыров в Украине и даже призвал его не скрываться.
"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.