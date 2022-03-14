Коллаборантов Соколова и Черновецкого лишили звания почетных профессоров. ДОКУМЕНТ

Национальная музыкальная академия им. Чайковского упразднила вручение Александру Солокову и Леониду Черновецкому дипломов почетных профессоров.

Соответствующее письмо Академии опубликовал в фейсбуке ее ректор Максим Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня единогласным решением Ученого совета Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского были полностью отменены врученные еще предыдущим ректором дипломы почетных профессоров консерватории Соколова Александра и Черновецкого Леонида. Негодяям и коллаборантам не место среди выдающихся мировых деятелей – таких, как Пласидо Доминго, Рикардо Мути, Джек Ма", – написал он.

В письме отмечено, что коллаборанты высказались в поддержку войны России против Украины.

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