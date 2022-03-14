Оккупанты обстреляли ТРЦ "Лавина" на северо-западной окраине Киева
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Торгово-развлекательный комплекс "Lavina" обстрелян российскими оккупантами
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.