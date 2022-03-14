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Оккупанты обстреляли ТРЦ "Лавина" на северо-западной окраине Киева

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Оккупанты обстреляли ТРЦ "Лавина" на северо-западной окраине Киева
Торгово-развлекательный комплекс "Lavina" обстрелян российскими оккупантами

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.

 

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Топ комментарии

  • Urs
    а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
  • Tierre
    Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
    Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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