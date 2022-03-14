Пленные российские срочники: Путин, вы лжете, заканчивайте войну

Срочники армии РФ, попавшие в плен в Украине, заявили, что руководство обмануло их. И призвали Путина вывести войска из Украины.

Об этом пятеро пленных российских военнослужащих срочной службы на пресс-конференции 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Говорили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - рассказал срочник Александр Морозов.

По его словам, срочников в Украине было сотни. Их бросили под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на годы, это было противно", а техника в дороге "все время ломалась".

Морозов сказал, что ВСУ "разбивают наши колонны в пух и прах, с нашей стороны очень много потерь". Когда срочников уже пытались вывезти обратно в РФ, их под Сумами взяли в плен.

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"Умирают ни за что, просто из-за какого-то Путина, который лжет, который сказал на весь мир, что здесь нет срочников – вот мы здесь, пять человек, срочников, которые просто хотят попасть домой", – объяснил он.

Ефрейтор Николай Польщиков в свою очередь добавил, что с 3 по 24 февраля срочники проходили обучение в Курской и Белгородской областях. 24 февраля их выстроили в огромную колонну и через четыре дня под обманом командования они оказались на территории Украины под городом Ромны.

"Находясь в плену, я не увидел ни фашистов, ни бандеровцев. Несмотря на то, что в плену со мной вели себя хорошо, хотя у кого-то семьи в подвалах прячутся, я все равно завидую людям, которые смогли откупиться от этой войны и остались в России... Наверное, стоило даже купить военный билет 80 тысяч, потому что здесь есть страшные вещи", – сказал Польщиков.

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Он признал, что россияне ворвались в Украину, "как фашисты, не зная целей и задач".

"Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, зачем Вы говорите, что здесь нет срочников. Здесь сидят еще четыре моих товарища, которые по Вашей прихоти совершают здесь такие преступления. Обманом. Хотя ни один из этих пацанов не сделал ни одного выстрела... Нас убивали, товарищ президент. Я считаю, что Вы не правы, Вы виноваты в этом.Я прошу Вас закончить все это быстрее.Чтобы всех военнослужащих Российской Федерации, которые обманом сюда попали, вернули домой.Чтобы дали этот приказ.Надо прекращать это, товарищ президент, надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя и за Вас, товарищ президент...", - добавил он.