Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Януковича российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.
Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стало бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину, но получил отказ.
По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей и журналистов разработала план имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами - но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.
Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.