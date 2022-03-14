Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана

Отстраненный от власти бежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой план урегулирования ситуации на востоке Украины, но получил отказ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Януковича российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стало бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину, но получил отказ.

По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей и журналистов разработала план имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами - но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.

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Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.