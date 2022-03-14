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Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву: "Тегеран против войны в Украине, поддерживает мирное решение"

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Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву: "Тегеран против войны в Украине, поддерживает мирное решение"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву.

"Разговаривал с иранским министром Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать свое сообщение в Москве: Россия должна прекратить бомбардировку мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - написал Кулеба в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
  • Юрий Педаченко
    Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
  • Энди Мир
    Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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