Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву: "Тегеран против войны в Украине, поддерживает мирное решение"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву.

"Разговаривал с иранским министром Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать свое сообщение в Москве: Россия должна прекратить бомбардировку мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - написал Кулеба в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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