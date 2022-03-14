Словакия высылает троих российских дипломатов

В МИД Словакии сообщили, что с территории страны высылают троих российских дипломатов. Их имена пока не разглашаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Словакия приняла решение о высылке троих сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.

По информации Министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

"Министерство иностранных дел настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.