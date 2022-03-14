Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поддержку Украины со стороны Евросоюза в противодействии российской агрессии. Наращивание санкционного давления в РФ важно. Ценим также весомую финансовую помощь. Украина продолжает продвижение к членству в ЕС", - написал Зеленский.

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