Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения

В Донецкой области никаких ракет с территории города Покровска в оккупированный Донецк не запускали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на странице Покровского горсовета в Фейсбуке заявил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

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"Сегодня появилась информация, что из города Красноармейск (теперь это город Покровск) была отправлена ​​ракета в Донецк и погибли люди. Хочу обратить внимание, что я, как руководитель громады, как мэр города официально заявляю, что никаких ракет с территории нашего города не отправлялось. Эта информация неправдива. У нас нет такого вооружения, с которого можно было бы отправить такую ​​ракету", - подчеркнул Требушкин.

Как сообщал один из телеграм-каналов, 14 марта в центре Донецка "упали обломки огромного снаряда", по словам местных жителей, это сбили ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У".