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Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения

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Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения
В Донецкой области никаких ракет с территории города Покровска в оккупированный Донецк не запускали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на странице Покровского горсовета в Фейсбуке заявил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

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"Сегодня появилась информация, что из города Красноармейск (теперь это город Покровск) была отправлена ​​ракета в Донецк и погибли люди. Хочу обратить внимание, что я, как руководитель громады, как мэр города официально заявляю, что никаких ракет с территории нашего города не отправлялось. Эта информация неправдива. У нас нет такого вооружения, с которого можно было бы отправить такую ​​ракету", - подчеркнул Требушкин.

Как сообщал один из телеграм-каналов, 14 марта в центре Донецка "упали обломки огромного снаряда", по словам местных жителей, это сбили ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Топ комментарии

  • olele
  • Andrey Voronin 8dba410b
    Просто пи*ец, прилетела чья-то(скорее всего кацапская) ракета, а может и не прилетела, а что-то взорвали и подкинули кусок ракеты. Лугандон и паРаша развонялись на весь мир, что-то расследуют, а в Украине эти подонки в открытую много дней беспрерывно ровняют с землей города, села и людей тысячами и это в их понимании нормально! Это их не колышит! Твари
  • olele
    Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



    Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
    Он бесповоротно выбрал Ад.
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