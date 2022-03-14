Для иностранцев, которые везут в Украину гуманитарные грузы, вводится безвизовый режим

В Украине на период военного положения введен безвизовый режим для иностранцев, прибывающих на территорию государства по приглашению Кабинета Министров для предоставления гуманитарной помощи населению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №132/2022 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, с 14 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом соответствующего решения вводится безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, являющихся сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, которые прибывают в Украинское государство по приглашению Кабинета Министров для предоставления гуманитарной помощи населению. Исключение являются граждане государства, признанного государством-агрессором.

Правительству поручается принять меры, которые следуют из данного указа.

Как сообщалось, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

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