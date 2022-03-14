Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ, - представительство Франции

Французское председательство в Совете ЕС объявило, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Об этом говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", - говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

"Эти меры вступят в силу с момента их скорой публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

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В нем также сообщается, что постпреды одобрили "заявление в ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России, и приостановки рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО".