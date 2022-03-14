Гуманитарные коридоры не сработали в трех областях – Верещук

14 марта не удалось организовать гуманитарные коридоры в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, не сработал коридор в Киевской области в Броварском направлении.

Также читайте: Верещук рассказала, что россияне так и не пустили гумпомощь в Мариуполь, но выпустили 160 авто

"Кроме того, не удалось открыть коридоры на Сумщине и Харьковщине - из-за неустанного огня и разрушенного оккупантами городов между Изюмом и Лозовой", - пояснила она и добавила, что "продолжается подготовка к открытию завтра гуманитарного коридора на Черниговщине".

Мирное население городов и сел на вышеупомянутых направлениях, а также Херсон и Мариуполь, остро нуждается в медикаментах, продуктах питания, воде и предметах первой необходимости. К сожалению, вопрос доставки продвигается очень сложно, резюмировала Ирина Верещук.

Также смотрите: Российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим автобус на остановке в пгт Большая Дымерка. ВИДЕО