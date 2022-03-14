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Нардепы предлагают увеличить количественный состав Госпогранслужбы

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Нардепы предлагают увеличить количественный состав Госпогранслужбы
Группа народных депутатов предлагает увеличить численность Государственной пограничной службы в особый период на 7 тысяч военнослужащих.

Соответствующий законопроект №7161 "О внесении изменений в статью 6 закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" об увеличении численности военнослужащих Государственной пограничной службы Украины" зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек, в том числе 45 тысяч военнослужащих. Авторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в особый период общая численность этого правоохранительного органа увеличилась на количество личного состава, призванного на военную службу, и насчитывала 60 тысяч человек, из которых 52 тысячи – военнослужащие.

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Топ комментарии

  • Temp Tempo
    А может кто то объяснить - как эти москальские уроды в первые дни и потом ,прошли границу,как они оказались на Оболони, как они прошли так много в глубь страны, там что не было пограничников, милиции,военных..... я ничего не понимаю...
  • Роман Кокоровець
    для чого збільшувати прикордонників під час війни ?
  • Olga Sverdlo
    Для этого есть нацгвардия. Они и вооружены получше. Добавить расчёты ПТУР и охранять границу. Зачем нам 52 тыс погранцов сейчас? Война и границы по факту нету почти нигде.
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