Зеленский согласовал с Дудой и главами правительств Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии против Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с президентом Польши, премьер-министрами Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Обменялись информацией о совместных шагах – наши и наших партнеров на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", - говорится в сообщении.