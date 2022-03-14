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Как изменила война позиции украинских олигархов

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Как изменила война позиции украинских олигархов
Американский Forbes обновил мировой список мировых миллиардеров. Война значительно снизила состояние богатейших украинцев

Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния $4,2 млрд. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял $9,5 млрд, сообщает Цензор.НЕТ. Как изменила война позиции украинских олигархов 01

Соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин в глобальном списке указаны как граждане Канады. Их состояние американский Forbes без изменений оценивает в $4 млрд у каждого.

Состояние Виктора Пинчука уменьшилось с $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные средства и другие ликвидные активы.

Оценка имущества Константина Жеваго упала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит $578 млн. Почти такую ​​же сумму Жеваго хранит в валюте.

Миллиардерами остаются Вадим Новинский ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд).

Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны.

Топ комментарии

  • Alexander Kuznetsov d169409d
    За всіх не буду казати, але Пороху - подяка за ППО в Києвї за його кошти (і не тільки ППО). Та й Ринатка писали на Цензорі теж кошти зараз на потреби армії та України віддає більш звичайного. То не будьте люди кацапами, які в гімно макають все, що бачать, особливо при слові "олігарх"
  • Люда Парасюк
    ще б я за олігархів переймалась, вони при будь-яких розкладах будуть жирувати в найкращих місцях планети
  • ahuhu
    А де "**** праваславная" Новінський?

    Він же явний і відвертий ворог України.
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