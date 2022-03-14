Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать
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Российские оккупанты, прибывшие в Крым, теряют уверенность в будущем и готовятся бежать с полуострова.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"В эти дни мы вспоминаем начало войны, события в Крыму, Донецкой области и на Луганщине. Несмотря на то, что на юге Украины сейчас очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать . И не зря", - отметил он.