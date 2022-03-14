Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать

Российские оккупанты, прибывшие в Крым, теряют уверенность в будущем и готовятся бежать с полуострова.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В эти дни мы вспоминаем начало войны, события в Крыму, Донецкой области и на Луганщине. Несмотря на то, что на юге Украины сейчас очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать . И не зря", - отметил он.

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