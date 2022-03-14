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Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать

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Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать
Российские оккупанты, прибывшие в Крым, теряют уверенность в будущем и готовятся бежать с полуострова.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В эти дни мы вспоминаем начало войны, события в Крыму, Донецкой области и на Луганщине. Несмотря на то, что на юге Украины сейчас очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать . И не зря", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины, - Резников

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Топ комментарии

  • Raised Right
    Тут своих переобувшихся манкуртов некуда девать, так ещё и этих только не хватало. Нах со сцены!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    свічка


    @svecha62

    ·
    7 ч



    Та іди ти ***** разом з харошимі рузкімі!

  • Andrii Pushkarchuk
    Це не міністр, а балабол якийсь. Чуєш від нього одні мантри, то вони не нападуть, то вони тікають.
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