США сообщили НАТО и союзникам в Азии о готовности Китая поставлять оружие России, - СМИ
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявил неназванный американский чиновник, передаёт Цензор.НЕТ.
В сообщении, направленном дипломатической телеграммой и переданном лично сотрудниками разведки, также сказано, что Китай, как ожидается, будет отрицать эти планы.
По словам американского чиновника, раскрытие информации как о запросе России в Китай, так и ответе Китая является частью стратегии американских чиновников по противодействию дезинформации.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи в Риме после предупреждения США, что Китай столкнется с последствиями, если поможет России избежать западных санкций, а также на фоне сообщений, что Россия попросила Китай оказать военную помощь.
Россия возразила эти сообщения, заявив, что имеет достаточные военные ресурсы для выполнения всех своих целей в Украине.
Представитель министерства иностранных дел Китая назвал эти сообщения "дезинформацией".