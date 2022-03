Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В среду, 16 марта, Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое постановление по запросу о указании временных мер, поданных Украиной по делу по Заявлению о Геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в сообщении Международного суда в твиттере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО

Публичное заседание, в ходе которого председатель суда, судья Джоан Э. Донохью, зачитает определение суда, начнется в 16.00 во Дворце мира в Гааге. "Учитывая пандемию COVID-19 в Большом зале правосудия, будут присутствовать только члены Суда и представители государства-стороны дела. Члены дипломатического корпуса, средства массовой информации и общественность смогут следить за чтением через прямую вебтрансляцию на вебсайте суда, а также на вебтелевидении ООН", – детализировали в Суде.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK