Железная дорога Финляндии больше не будет возить российские грузы

Железная дорога Финляндии VR Group прекращает приём грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на копию соответствующего письма, сообщает Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

"По не зависимым от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, загруженных в вагоны собственности ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг и ГРК ВЭФ.РФ", - сообщается в письме на имя заместителя председателя РЖД.

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Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей Уралхим, Уралкалий, МХК Еврохим, Северсталь, Тольяттиазот, Томмет и принадлежащих этим компаниям транспортных средств.