Сына Пашинского назначили заместителем гендиректора КБ "Луч": "Ситуация с отцом показала, что иностранная агентура может сделать из тебя врага"

Сын экс-нардепа Пашинского Антон рассказал, что его назначили заместителем гендиректора КБ "Луч".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"11 марта меня назначили заместителем Генерального директора КБ "ЛУЧ" по развитию.

Не хотел об этом писать, но сегодняшняя ситуация с отцом показала, что если ты делаешь хорошие дела и об этом нигде не отчитываешься, то иностранная агентура очень быстро сделает из тебя врага Украины. С начала российского вторжения команда КБ "Луч" сделала очень многое. За эти несколько недель мы передали в украинскую армию десятки противотанковых комплексов, сотни ракет разного применения (как противотанковых, так и других…большего калибра). Мы научили пользоваться нашим вооружением мобилизованных и добровольцев – и эти герои сейчас подбивают вражеские танки.

В первые дни КБ "Луч" максимально быстро отреагировало на вызовы войны. К сожалению, это было подмечено россиянами и первые ракетно-бомбовые удары по военной промышленности приняли на себя мощности именно нашего предприятия. Сейчас единственная задача КБ "Луч" – помочь украинским военным победить российских агрессоров. Я возвращаюсь к работе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО