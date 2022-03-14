Российские захватчики сняли украинский флаг в Мелитополе

В Мелитополе на площади Победы российские захватчики сняли с одного из самых высоких флагштоков области государственный флаг Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом на странице в Facebook сообщила активистка Татьяна Кумок, информирует Цензор.НЕТ.

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"Все. В нашем городе больше нет украинского флага… Интересно, кто-то еще думает, что Россия пришла к нам, чтобы освободить Украину от нацистов? Пока оккупанты планомерно "освобождают" Украину от украинцев. Как физически, так и морально. Но мы выстоим! Мелитополь - Украина, пусть даже и временно окупированная", - написала она.

Флагшток был установлен за бюджетные деньги ко Дню независимости Украины. Обошелся он почти в 700 тысяч гривен. Его высота – 36 метров.

Как сообщалось, российские войска временно захватили Мелитополь 26 февраля. На прошлой неделе они похитили мэра Ивана Федорова и активистку Ольгу Гайсумову. Каждый день, с 1 марта, в городе проходили митинги против оккупации.

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