С 15 марта миграционная служба возобновит свою работу, - Монастырский

С 15 марта в большинстве регионов Украины возобновит работу миграционная служба.

Об этом во время телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня в большинстве регионов Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать документы на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены ", – сказал он.

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