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В Украину прибыла команда врачей из Израиля, – Ермак

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В Украину прибыла команда врачей из Израиля, – Ермак
Из Израиля в Украину прибыла бригада врачей с мобильным госпиталем

Об этом сообщил в твиттере руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизнь очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность." , – написал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль стал посредником в российско-украинской войне, - Ермак

Топ комментарии

  • Odessa_1232
    Застрелите кто-нибудь этого Дерьмака
  • Роман Дузинкевич
    Ублюдок знову виліз, а це погано.
  • Gozzalik salonu
    Ты уже на них дбр наслал?
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